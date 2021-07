Wizyty u chorych we wrocławskich szpitalach. Czy możemy już odwiedzać bliskich? Nadia Szagdaj

- Aby uzyskać zgodę na odwiedziny należy w pierwszej kolejności zwrócić się do z pisemnym wnioskiem do ordynatora i dyrektora ds. zdrowia - informuje rzecznik prasowy szpitala. im. Falkiewicza. Marcin Osman

Wrocławianie wciąż nie wiedzą, czy mogą odwiedzać swoich bliskich, przebywających na oddziałach szpitalnych. Zaszczepieni domagają się dostępu do odwiedzin, podczas gdy na stronie ministerstwa zdrowia, wytyczne co do wizyt w szpitalach pozostają niezmienione. Placówki medyczne same więc podejmują kroki, które pozwalają osobom zaszczepionym na składanie wizyt bliskim. Chętni do odwiedzin czują się jednak niedoinformowani, gdyż nie na wszystkich stronach internetowych szpitali istnieje zakładka "dla odwiedzających".