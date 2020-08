Wisła Kraków - Śląsk Wrocław. Osłabiony Śląsk jedzie na Wisłę. Niepewny występ Błaszczykowskiego (gdzie oglądać, gdzie w tv, kursy, typy)

Dino Štiglec oraz mogący grać z konieczności na lewej obronie Patryk Janasik nabawili się kontuzji mięśniowych, Guillermo Cotugno ma problem z przywodzicielem, Krzysztof Mączyński dochodzi do zdrowia po zabiegu, a Erik Expósito przebywa na kwarantannie. Na dodatek Lubambo Musonda musiał zająć miejsce na skrzydle, ponieważ w klubie wciąż nie pojawił się następca sprzedanego za blisko 3 mln euro do Norwich City Przemysława Płachety. Tym ma być Bartłomiej Pawłowski, z którym klub ustalił już wszystkie warunki. Sęk w tym, że przebojowy pomocnik wciąż nie rozwiązał kontraktu z obecnym pracodawcą - tureckim Gaziantep FK.

Dokładnie tydzień temu piłkarze Śląska podejmowali Piasta Gliwice. Nie byli w tym spotkaniu faworytem, ponieważ Piast to brązowy medalista z poprzedniego sezonu, który przygotowywał się do meczu w eliminacjach Ligi Europy. Trener Lavička nie mógł skorzystać z kilku swoich asów.

Niestety dla kibiców Śląska dziś sytuacja kadrowa nie wygląda lepiej. Co prawda Janasik, a powoli także Štiglec wznowili treningi, ale w kadrze meczowej najprawdopodobniej ich zabraknie. W skrócie oznacza to, że Lavička nie ma za dużego pola do popisu i wyjściowa jedenastka powinna być taka sama (albo niemal identyczna) jak przed tygodniem. W końcu - zwycięskiego składu się nie zmienia.

W Wiśle Kraków problemów zdrowotnych jest znacznie mniej, ale też kadra Artura Skowronka nie jest tak szeroka i wyrównana jak we Wrocławiu. Kibice "Białej Gwiazdy" liczą przede wszystkim na swojego lidera, żywą legendę oraz... współwłaściciela klubu, czyli Jakuba Błaszczykowskiego. To właśnie popularny Kuba dał przed tygodniem cenny punkt Wiśle, ustalając wynik spotkania z Jagiellonią w Białymstoku na 1:1. Niektóre źródła przypisują tamtą bramkę jako samobójcze trafienie Błażeja Augustyna (piłka po strzale reprezentanta Polski odbiła się od obrońcy "Jagi" i kompletnie zmyliła bramkarza), ale oficjalnie gol został przyznany Błaszczykowskiemu.