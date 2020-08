Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 1:3. Putnocki jak ściana, efektywny Pich, wszędobylski Praszelik (GOLE, Ekstraklasa 29.08.2020, WYNIK, relacja)

fot. Andrzej Banaś

WISŁA KRAKÓW - ŚLĄSK WROCŁAW 1:3 (wynik, Ekstraklasa 29.08.2020, gole, bramki, skrót). Po drugim zwycięstwie Śląska Wrocław w tym sezonie śmiało możemy już powiedzieć: tak, to jest drużyna Vitezslava Lavicki. Może brakuje jej czasem polotu, ale czy to w futbolu najważniejsze? Ważna jest konsekwencja i dyscyplina, a na koniec liczy się przecież to, co jest w siatce rywala.