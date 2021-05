Wiosna w warzywniaku - co już jest świeże i polskie, a co będzie niebawem

Sezon wiosenny to czas, kiedy z utęsknieniem czekamy na to, aż pojawią się w sklepach warzywa i owoce z polskich pól. Najlepsze są te rosnące pod słońcem, kiedy dojrzeją mają najwięcej witamin. Tego najbardziej trzeba po zimie.Kończymy dojadać warzywa okopowe, czyli marchew, buraki i ziemniaki, a pojawiające się pierwsze nowalijki kuszą by urozmaicić dietę. W tym roku wiosna serwuje opóźnienie i na pierwsze truskawki trzeba poczekać. Podobnie będzie z ogórkami, młodą kapustą, czereśniami.W sklepach pojawiają się co prawda warzywa i owoce z Polski, ale często są ze szklarni bądź co gorsze, z importu. Nazwy kojarzone z produktami sezonowymi wprowadzają konsumentów w błąd. Sprawdziliśmy jakie produkty już są od rolników, ile kosztują, a na jakie trzeba poczekać i kiedy się pojawią.

Magda Pasiewicz