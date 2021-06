Wiemy kiedy zacznie się przebudowa A4 między Legnica i Wrocławiem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała we wtorek umowę z konsorcjum firm Multiconsult Polska i IVIA na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku od Legnicy Południe do Wrocławia Wschód, a także budowy drogi ekspresowej S5 z Sobótki do Bolkowa.Czego dokładnie dotyczy zawarta dziś umowa i kiedy ruszą prace? O tym piszemy na kolejnej stronie.

