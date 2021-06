Wielkie zmiany w ruchu na jednym z głównych placów Wrocławia

Nowości w parku Klecińskim. Czy inne wrocławskie parki też się doczekają?

Nowe drzewa, ławki, leżaki i plac zabaw to tylko z niektóre z elementów zdobiących teraz park Kleciński we Wrocławiu. Został on powiększony o część znajdującą się po drugiej stronie rzeki Ślęzy, od strony ul. Międzygórskiej. O co dokładnie wzbogacił się park Kleciński i czy inne wrocławskie parki również mogą liczyć na zmiany? Przeczytajcie o tym poniżej.