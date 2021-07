Wielki sterowiec dziś znów nad Wrocławiem. Krąży nad centrum [ZOBACZ] Jerzy Wójcik

Zeppelin Goodyear Blimp to wielki sterowiec, który jest wykorzystywany przez firmę do relacjonowania wydarzeń sportowych. We Wrocławiu zagościł w piątek przy okazji realizowania trasy z Pragi do Kopenhagi. Wczoraj przeleciał wzdłuż autostrady A4, potem "pokręcił się" nad Starym Miastem i wylądował na lotnisku w Szymanowie. Dziś wystartował z tego lotniska i robi pętle nad centrum Wrocławia. Podobnie może być w niedzielę, bo w dalszą podróż do Kopenhagi poleci w poniedziałek.