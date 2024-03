Wielkanoc we Wrocławiu. Te miejsca są otwarte w święta. Na liście Hydropolis, Zoo Wrocław i Ogród Botaniczny

Wielkanoc spędzamy zwykle w gronie najbliższych, w domowym zaciszu. Jeśli jednak wolicie wykorzystać słoneczną pogodę i "rozprostować kości", we Wrocławiu jest wiele miejsc, które można odwiedzić. Otwarte będzie m.in. wrocławskie zoo, ale nie tylko. Podczas świąt w stolicy Dolnego Śląska na pewno nie będziecie się nudzić.

Kolejkowo zaprasza do Sky Tower

Wrocławskie zoo i Afrykarium otwarte przez całe święta

Ogród Zoologiczny jest otwarty przez cały rok, jednak wejść do niego można tylko w godzinach funkcjonowania kas. Dotyczy to zarówno posiadaczy biletów jednorazowych, jak i kart rocznych. W Wielkanoc kasy zoo czynne są w godzinach 9-18, ogród zwiedzać można do godziny 19.