Wielka ciężarówka KGHM przed Iglicą. Mobilna wystawa o Polskiej Miedzi [ZOBACZ]

Zwiedzający mobilną wystawę mają okazję oglądać imitację sztabek złota, srebra i prawdziwy granulat miedzi. Na wystawie zaprezentowano również strój górnika z pełnym wyposażeniem. Zaraz obok znajduje się strój hutnika, który jest zakładany do pracy przy temperaturach wynoszących nawet 1200 ℃. Można zobaczyć także podstawowy produkt KGHM - katodę miedzianą.

- Chcemy przybliżyć wszystkim mieszkańcom Wrocławia naszą spółkę - czym się zajmujemy i jak to dokładnie wygląda. Każdy może dowiedzieć się co wydobywamy i co później dzieje się z tym surowcem. Chcemy powiedzieć, że przyszłość jest z miedzi. Statystycznie co ósmy smartfon ma miedź i srebro, które wydobywamy jako KGHM - mówi Kamil Łuniewski z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A.