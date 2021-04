Wicemistrzostwo też może cieszyć. CCC Polkowice zakończyło udany sezon

Choć po niedzielnej konfrontacji z Arką na twarzach zawodniczek CCC malował się żal, polkowicką drużynę można śmiało uznawać za jednego z największych wygranych ostatniego sezonu. Trenerowi Karolowi Kowalewskiemu udało się zbudować ekipę z charakterem, której największym atutem była gra zespołowa. – Przed sezonem pewnie bym nie uwierzył, że zagramy w finale pięć meczów z Arką. Nie byliśmy stawiani w roli faworyta. Utkwił mi w głowie pewien komentarz, kiedy budowaliśmy jeszcze skład, że to drużyna wręcz na I ligę. Myślę, że tym wynikiem dziewczyny pokazały, że faktycznie niektórzy się mylili, a ciężką pracą można zapracować na coś dużego. Nie chcę powiedzieć, że w decydującym spotkaniu byliśmy nieskoncentrowani, bo byliśmy – powiedział po finałach Kowalewski.

Szkoleniowcowi CCC wtórowała niejako jego podopieczna, Weronika Gajda. – Jestem bardzo szczęśliwa, że mamy srebro. Jeszcze nie mam medalu w takim kolorze. Mam powód do radości i myślę, że cała nasza drużyna powinna się z tego cieszyć, że byłyśmy w finale, że dwa razy udało nam się wygrać z Gdynią i nie oddałyśmy tego medalu łatwo. Jestem dumna z zespołu i trenera, który w pierwszym sezonie doprowadził nas do finału. W piątym meczu nie zrobiłyśmy tego, co potrafiłyśmy zrobić we własnej hali – mówi kapitan CCC.