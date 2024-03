Weekend we Wrocławiu. Koncerty, śpiewy, tańce i... bezpłatne badania! Najciekawsze wydarzenia na 8-10 marca Michał Perzanowski

Wrocław już szykuje się na obchody Dnia Kobiet! Sprawdźcie zestawienie wydarzeń na nadchodzący weekend! Sprawdź, co ciekawego dzieje się w mieście nad Odrą!

Koncert wrocławskiego artysty, karaoke przy pysznym gastro, wymarzone mieszkanie czy prezentacja motocykli - te oraz wiele innych wydarzeń czeka na Was w weekend (8-10 marca) we Wrocławiu. Część z nich jest organizowana w Dniu Kobiet, który świętujemy w piątek (8 marca). Zobacz, co się wydarzy w stolicy województwa w najbliższy weekend!