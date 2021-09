Weekend we Wrocławiu ciepły, ale może zagrzmieć [PROGNOZA POGODY]

Piątek

W piątek (10 września) we Wrocławiu ładna pogoda powinna utrzymać się do końca dnia. Temperatura maksymalna będzie wynosić 28 stopni. Niezbyt gwałtowne burze mogą wystąpić za to wieczorem i w nocy w zachodnim rejonie Dolnego Śląska, z opadami poniżej 15 mm.

Sobota

W sobotę (11 września) przywita nas słoneczny poranek. Jednak już w godzinach popołudniowych we Wrocławiu możemy spodziewać się silniejszego wiatru, większego zachmurzenia, a razem z nim niezbyt intensywnych burz z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalna temperatura na termometrach wskaże 25 stopni.

Niedziela

Przez większość niedzieli (12 września) we Wrocławiu na niebie sporo chmur, z chwilowymi przebłyskami słońca. Jednak bez opadów i burz - te na Dolnym Śląsku mogą wystąpić jedynie w regionie Kotliny Kłodzkiej. Maksymalna temperatura w ciągu dnia to 23 stopnie.