Weekend pod znakiem papieru w Dusznikach-Zdroju

– Testujemy przy tej okazji specjalne, krótsze i szybsze trasy dla turystów. Chodzi o to, by zachować wszystkie reżimy sanitarne i żeby wszystko odbywało się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – mówił dr hab. Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa. – Poza tym zdobyte w ten weekend doświadczenia pewnie wykorzystamy do przygotowania nowych scenariuszy oprowadzania, gdy papiernia będzie wpisywana na listę światowego dziedzictwa UNESCO – dodał.