We wrocławskim szpitalu urodziły się czworaczki. Ojcu grozi deportacja

Dzielna mama urodziła czterech chłopców w poniedziałek (20 września) w szpitalu przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Poród przebiegł bez komplikacji, dzieci są zdrowe. Waga chłopców to od 1200 do 1500 g. Noworodki są pod opieką lekarzy z oddziału neonatologii.

Niestety, rodzina obawia się, że ojciec chłopców zostanie deportowany. Jak podaje Onet, mężczyzna od kilku tygodni czeka na rozpatrzenie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki wniosku o przedłużenie pozwolenia na pracę.

"Mama czworaczków ma poważne zmartwienie i nie może spokojnie cieszyć się z macierzyństwa. Jej mężowi bowiem grozi deportacja. Podczas kontroli przeprowadzonej przez straż graniczną wyszło na jaw, że jej mąż nie ma ważnego prawa do wykonywania pracy. Dlatego funkcjonariusze nałożyli na mężczyznę trzy tys. zł kary, a w paszporcie wpisano adnotację dot. nakazu deportacji"

- czytamy.

