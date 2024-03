We Wrocławiu zburzono 120-letnią willę. To był zabytek! Konserwator chce to zgłosić do prokuratury

Zabytek zrównany z ziemią. "Prace były prowadzone bez pozwolenia"

- Na terenie prac znajdowały się dwie osoby. Obaj mężczyźni zostali wylegitymowani i podali, że mieli stosowane pozwolenia na wykonanie prac rozbiórkowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty, które teraz zostaną przekazane do instytucji zajmujących się nadzorem budowlanym - informuje kom. Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.

Interweniowali również miejscy aktywiści, m.in. Filip Heliasz, który na co dzień prowadzi stronę na Facebooku "Wrocław - Inwestycje budowlane".

- Podczas mojego porannego spaceru z czworonogiem byłem świadkiem następującej sytuacji. Przy al. Jana Kasprowicza 23 grupa zbulwersowanych przechodniów przyglądała się interwencji policji na terenie posesji. Wygląda na to, że interwencja dotyczyła prac rozbiórkowych przy pięknej, poniemieckiej willi - napisał "Gazecie Wrocławskiej" czytelnik Marcin.

Interweniował konserwator zabytków. Sprawa trafi do prokuratury?

Przy al. Kasprowicza interweniował również Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Osobiście potwierdził na miejscu, że nikt nie zwracał się do niego z wnioskiem o wyburzenie.

- Konserwator nie miał na ten temat żadnej wiedzy i nie opiniował wyburzenia. Budynek ma być rozbierany według zgłoszenia do inspektora budowalnego z uwagi na stan techniczny. Ja tego stanu nie znam. Jakiś czas temu właściciel obiektu wnioskował o możliwość rozbudowy domu, ale spotkał się z negatywną opinią - mówi Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

- Jeśli zabytek jest w złym stanie, to najpierw przeprowadza się specjalną procedurę. Szuka się inwestora na naprawę, ewentualnie na zmodernizowanie budynku w taki sposób, aby zachował walory, lecz z udziałem nowszych materiałów, absolutnie nie ma mowy o wyburzaniu - stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" Daniel Gibski.

Prace były więc prowadzone bez pozwolenia. Konserwator ma zamiar zgłosić ten fakt do prokuratury.

Miasto: Inwestor nie miał zgody!

Miejscy urzędnicy poinformowali w mediach społecznościowych, że dotarły do nich wieści z al. Kasprowicza.

"Obiekt znajduje się w rękach prywatnych, jednak figuruje także w Gminnej Ewidencji Zabytków. To oznacza, że zgodnie z prawem jakiekolwiek próby ingerowania w jego strukturę, nie mówiąc już o rozbiórce, wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Takiej zgody inwestor nie miał. Wiemy też, że wcześniej Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgodził się na znaczną rozbudowę i przebudowę tego budynku prowadzącą do zmniejszenia jego wartości architektonicznej. Nie może być zgody na rabunkowe metody zagospodarowywania obiektów, które zostały wyraźnie wskazane jako podlegająca ochronie" - podaje biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

O ochronę zabytków osiedlowi radni wnioskują już prawie rok

O ochronę dla całego osiedla wnioskowali niedawno radni z osiedla Karłowice-Różanka.

- Z osiedla zniknęła perła architektury, 120-letnia willa, wybudowana jeszcze na przełomie XIX i XX wieku. W sobotę, w godzinach porannych została praktycznie zrównana z ziemią. Jeszcze wczoraj był to zabytek, który cieszył oko. A przecież w kwietniu 2024 r. jako Rada Osiedla Karłowice-Różanka podejmowaliśmy uchwałę, wnioskując do miasta o ujęcie historycznego układu urbanistycznego w Karłowicach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mam nadzieję, że prace ruszą do przodu nad objęciem ochroną tych zabytków, które jeszcze pozostały - mówi Małgorzata Burnecka z Rady Osiedla Karłowice-Różanka.

Na razie prace przy willi wstrzymano do poniedziałku, kiedy będzie można zweryfikować informacje pracowników rozbiórki z urzędnikami.

Oświadczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wyburzenia zabytkowej willi na Karłowicach

"W związku z bulwersującą opinię publiczną Wrocławia sytuacją dotyczącą rozbiórki zabytkowej willi położonej przy ul. Kasprowicza 23, proszę o przyjęcie stanowiska Dolnośląskiego |Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie. Organ konserwatorski nie opiniował i nie uzgadniał rozbiórki przedmiotowego obiektu. Zaalarmowany doniesieniami DWKZ w dniu dzisiejszym, w godzinach porannych udał się na miejsce – w tym czasie z budynku pozostała jedynie partia przyziemia. Prace wstrzymane zostały na ustne polecenie organu – na miejscu nie było kierownika budowy ani książki budowy, do której wpisuje się adnotacje o wstrzymaniu prac. Willa chroniona była poprzez indywidualny wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz przez położenie na terenie historycznego układu urbanistycznego Karłowic, objętego tą samą formą ochrony; była także chroniona ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prezentowała niezwykle malowniczą formułę willi miejskiej z początku XX wieku, z proporcjonalnie skomponowaną bryłą, z charakterystycznym łączeniem materiałów (kamienne przyziemie, tynkowane elewacje, ceglany detal, partie w konstrukcji szachulcowej). Konieczne jest sprawdzenie stanu formalno-prawnego; jeśli rozbiórka prowadzona była w charakterze samowoli budowlanej, podjęte zostaną odpowiednie kroki, łącznie wykorzystaniem art. 118 i 110 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wykroczenia i przestępstwa przeciwko zabytkom). Zawiadomiona została Policja, skierowane zostanie zawiadomienia do Prokuratury. Niepowetowana, nieodwracalna strata dla dziedzictwa kulturowego Wrocławia!"

Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator