We Wrocławiu rozpoczął się proces po pożarze strzelnicy na Dworcu Świebodzkim Mateusz Różański

We Wrocławiu rozpoczął się proces Dariusza H., właściciela strzelnicy na Dworcu Świebodzkim. To tam pod koniec 2019 roku doszło do pożaru w wyniku którego jedna osoba zginęła. Mężczyznę oskarżono o "sprowadzenie pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez wadliwą eksploatację i niewłaściwe urządzenie pomieszczenia strzelnicy". Dariusz H. nie przyznał się do winy.