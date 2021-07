We Wrocławiu przybywa firm IT, nowych pracowników i chętnych na mieszkania

Branża IT podczas pandemii

Branża IT poradziła sobie z kryzysem pandemii znacznie lepiej niż inne. Według raportów dotyczących kondycji branży technologicznej z 2020 r., firmy sektora donosiły o stabilnej sytuacji działów operacyjnych oraz płynności finansowej. Bardzo szybko odnalazły się w nowej rzeczywistości i sprawnie zaadaptowały się do nowych warunków pracy. Przejście świata do jego wirtualnej formy spowodowało, że firmy z wielu branż musiały przestawić się na działalność w sieci, otwierając sklepy e-commerce czy oferując swoje usługi w formie zdalnej. To spowodowało, że zapotrzebowanie na usługi firm IT wzrosło. Dzięki temu sektor IT wyszedł z panującego kryzysu obronną ręką, w niektórych przypadkach notując wzrosty.