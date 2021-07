We Wrocławiu przedstawiono założenia Dolnośląskiego Ładu. Miliardy zasilą region

- Korzystając ze środków unijnych, budżetowych i innych instrumentów finansowych, chcemy dać impuls do rozwoju. Chcemy przygotować takie rozwiązania, które poprawią jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska - mówił minister Michał Dworczyk na spotkaniu z mediami.

Nawet kilkadziesiąt miliardów złotych trafi do samorządów Dolnego Śląska na realizację różnych projektów do 2030 roku. Program wydatkowania ma być wypracowany wspólnie z samorządowcami, którzy do końca sierpnia mogą przesyłać propozycje i wskazywać potrzeby na dofinansowanie dla konkretnych gmin i powiatów. Dworczyk podkreślił, że projekty, które od lat czekają na realizację, teraz mają szansę się ziścić.