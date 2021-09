We Wrocławiu powstanie wielka szkoła na 1200 dzieci. Sprawdź gdzie i kiedy

Obiekt powstanie na działce 3,31 hektarów, którą miasto kupiło za ponad 6 milionów złotych (razem z działką na Kępie Mieszczańskiej) od Agencji Mienia Wojskowego.

- Raduje się serce i dusza pana kuratora, kiedy powstają nowoczesne szkoły na miarę XXI wieku i które wypełni rozdokazywana, ale też ciekawa życia i świata młodzież, którą będziemy mieli szczęście uczyć. Wrocław się rozrasta, a zdaje się, że na Partynicach jest nawet więcej chętnych. Obserwujemy, że centrum miasta demograficznie wysycha, natomiast rosną osiedla na obrzeżach. Moim zdaniem trzeba budować szkoły we Wrocławiu, ale z głową - czyli tam gdzie gdzie osiedla są coraz większe albo tam gdzie spodziewany jest ich wzrost. Nie chcę dyktować miastu co ma robić, to organ prowadzący. Generalną zasadą powinno być: budujemy przewidując albo odpowiadając na zmiany demograficzne. Szkoła podstawowa ma tą specyfikę, że dziecko powinno mieć do niej blisko. Cieszę się z tego, że są podejmowane działania budowy szkoły w tak trudnym czasie pandemicznym i szczerze im kibicuję - komentuje nową inwestycję Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk.