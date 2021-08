We Wrocławiu powstało już ponad 500 polskich filmów! „Wielki Szu”, „Popiół i diament”

Maciej Sas: We Wrocławiu powstało około 500 polskich filmów, czyli 25 procent wszystkich kręconych do roku 2011. Gdybyście więc na podstawie tego zrobili spacer po Wrocławiu, byłby to chyba najdłuższy spacer nowoczesnej Europy?

Bogdan Bernacki: Gdyby ktoś rzeczywiście chciał pójść szlakiem tych wszystkich filmów i seriali, to myślę, że około trzech tygodni zajęłoby pokazanie i omówienie najważniejszych tytułów (uśmiech).

Małgorzata Urlich-Kornacka: Od ponad dwóch lat zajmujemy się opisywaniem ich plenerów. Jest ich tak dużo, że jeszcze przynajmniej przez kilka lat będziemy mieli czym się zajmować.

BB: Na pewno do emerytury, a może i dłużej...