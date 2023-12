We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku będzie bardzo mocno wiało! Jest ostrzeżenie meteo

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano rano we wtorek 26 grudnia 2023 roku. Ma ono wysokie, 70-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanego bardzo silnego wiatru i dotyczy obszaru całego Dolnego Śląska.

Synoptycy przewidują, że wiać będzie przez cały dzień i noc z wtorku na środę (26/27 grudnia). Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 7.30 w środę. W tym czasie może być niebezpiecznie.

Kolejne ostrzeżenie IMGW dotyczy rzek. Na Dolnym Śląsku stan ostrzegawczy został przekroczony na 18 rzekach, natomiast stan alarmowy - aż na 21 wodowskazach w naszym województwie!

Ostrzeżenie hydrologiczne mówiące o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych (najwyższe - III stopnia) obowiązuje na wielu rzekach do 27 grudnia, a zatem aż do najbliższej środy, do godz. 13. Więcej o tym piszemy tutaj: