We Wrocławiu dramatycznie brakuje kelnerów, kucharzy i osób z branży gastronomicznej

Wielka ucieczka od garów

– Proszę wejść na chwilę w buty kucharza: pracuje pan spokojnie, aż tu nagle na 10 miesięcy zostaje pan bez pieniędzy, a trzeba utrzymać rodzinę – obrazowo opisuje sytuację Jacek Boniecki, właściciel restauracji Wrocławska we Wrocławiu. – Sam przez 7 miesięcy utrzymywałem moich kucharzy, płacąc im po dwa tysiące złotych, a więc minimum. Wielu z nich zrezygnowało, wybierając np. pracę magazyniera, bo dostali znacznie wyższą pensję plus bonusy. Wcale się im nie dziwię – przyznaje.

Grzegorz Pomietło, szef kuchni w restauracji wrocławskiego Art Hotelu mówi, że gdy na początku pandemii padło hasło o potrzebie przebranżowienia się, wielu jego młodych kolegów tak zrobiło. – A teraz mamy wszyscy wielki problem, bo oni nie chcą wrócić do zawodu, w który nie ma pewności tego, co się wydarzy jutro – tłumaczy. Jak dodaje, załoga utrzymała się niemal w komplecie, bo szefostwo hoteli bardziej się dba o pracowników. Jego ludzie pracują ze swoim szefem od wielu lat.