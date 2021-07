We Wrocławiu będzie haracz za źle zaparkowane hulajnogi Andrzej Zwoliński

Hulajnogi elektryczne we Wrocławiu. Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press

Radni rozszerzyli o hulajnogi listę pojazdów, które odpłatnie są odholowywane na strzeżone parkingi. Ma to spowodować, że te pojazdy nie będą we Wrocławiu porzucane gdzie popadnie, co często utrudnia życie innym. Jak ma to działać w praktyce? Przeczytajcie.