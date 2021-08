Wciąż fascynujący i porywający. We Wrocławiu odbędzie się spotkanie poświęcone Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza w czwartek, 26 sierpnia, na seminarium „Krzysztof Kamil Baczyński w poezji”. Seminarium rozpocznie się o godz. 15, a prelegentami będą: Piotr Klimczak (IPN), ppor. Mariusz Pochylski (WOT), Leszek Duszyński (dyrektor VII LO im. K.K.Baczyńskiego we Wrocławiu) i dr Jolanta Horyń (dyrektor DODN). Z recitalami i recytacją wystąpią też Piotr Skrzypulec, Miriam Szlempo, Mirosław Majcherek oraz zespół „Sybiracy i Kresowianie”. Seminarium odbędzie się w siedzibie DODN przy ul. Trzebnickiej 42-44 we Wrocławiu. Będzie je można również śledzić online, w aplikacji Microsoft Teams.

