Ważne zmiany przy wyrabianiu paszportów. Sprawdź

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w delegaturach w Legnicy i Wałbrzychu oraz w punkcie paszportowym w Trzebnicy można już składać wnioski o wydanie paszportu bez konieczności rezerwowania w sieci terminu wizyty. Od początku pandemii, czyli od wiosny zeszłego roku do dziś, bez zaklepania sobie miejsca w kolejce, było to niemożliwe.

Urzędnicy podkreślają, że cały czas istnieje możliwość zajęcia sobie miejsca w internetowym systemie kolejkowym. Co prawda zarówno we Wrocławiu, jak i w Legnicy, Wałbrzychu i w Trzebnicy taka rezerwacja nie jest już obowiązkowa, ale ze względu na utrzymujący się duży ruch, zgłoszenie się przed zakończeniem godzin obsługi klientów bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje możliwości złożenia wniosku.

We Wrocławiu, Legnicy i w Wałbrzychu, wydziały paszportowe przyjmują petentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Terenowy punkt paszportowy w Trzebnicy (w siedzibie urzędu gminy) czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 14:30.