Warta Poznań - Śląsk Wrocław. Dwa zwycięstwa mogą dać Śląskowi przepustkę do Europy (Warta Śląsk gdzie oglądać, gdzie w tv, transmisja)

- Nie uważam, że zespół potrzebuje „rozruszania” w ofensywie. Jeżeli chodzi o nasze ostatnie mecze, to wykreowaliśmy 15 sytuacji pod bramką przeciwnika. Jest jednak faza finalizacji akcji, skuteczności, nad którą pracowaliśmy w tym mikrocyklu treningowym bardzo dużo i mam nadzieję, że będzie to widoczne podczas meczu z Wartą Poznań - mówił pytany o tę kwestię przed wyjazdem do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie Warta rozgrywa swoje domowe mecze w ekstraklasie, szkoleniowiec „Wojskowych”.

Śląsk Wrocław do meczu z Wartą przystępuje po bardzo kiepskim starciu z KGHM Zagłębiem Lubin. Derby Dolnego Śląska zakończyły się bezbramkowym remisem i dobitnie obnażyły największy problem WKS-u w ostatnich tygodniach. To przede wszystkim skuteczność. Trener Jacek Magiera próbuje różnych rozwiązań, stawia zarówno na Erika Expósito jak i Fabiana Piaseckiego, a na „dziesiątce” sprawdzał już kilka wariantów, z Mateuszem Praszelikiem, Robertem Pichem, Waldemarem Sobotą i Marcelem Zyllą na czele.

Trudno nie zgodzić się z trenerem Śląska, bo faktycznie okazji w derbach z Zagłębiem (0:0) nie brakowało, chociaż z Rakowem w Częstochowie (WKS przegrał 0:2), było już pod tym względem gorzej. Warta traci stosunkowo mało bramek, dlatego mecz w Grodzisku Wielkopolskim może rozstrzygnąć nawet jeden gol. Stawka dla obu zespołów jest spora, bo choć nie są faworytami do zajęcia 4. miejsca na koniec sezonu (po sięgnięciu przez Raków po Fortuna Puchar Polski stało się jasne, że da ono prawo do gry w eliminacjach UEFA Europa Conference League), to matematycznie wciąż mają na to szanse.

- Chcemy wygrać dwa najbliższe spotkania i to jest wszystko, co możemy w tej chwili zrobić. Jako dla trenera jest to dla mnie kluczowe, by skupiać się na grze naszego zespołu. Cel to dwie wygrane, drużyna o tym wie. Które miejsce to nam da? Na to już nie mamy wpływu. Mamy zrobić swoje i koncentrujemy się, by tak było - podkreśla Magiera.