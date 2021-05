Warta Poznań - Śląsk 2:3. WKS wciąż może marzyć o pucharach (WYNIK 9.05.2021, RELACJA)

Do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie beniaminek rozgrywa swoje mecze, trener Jacek Magiera nie zabrał Konrada Poprawy, który głowę ma ponoć pełną od transferowego zamieszania wokół niego. Jak jednak informuje portal meczyki.pl, młody stoper jednak zostanie we Wrocławiu.

Na środku obrony zagrał za niego Israel Puerto, który myślami też już od pewnego czasu nie jest już we Wrocławiu. To było widać na boisku, bo gola na 1:0 dla gospodarzy należy zapisać na konto Hiszpana. Warta miała aut z lewej strony, w pole karne mocno wrzucił piłkę Jan Grzesik, a Maik Nawrocki wyskoczył o głowę wyżej niż Puerto i skierował piłkę do bramki.

WKS miał w pierwszych trzech kwadransach zdecydowaną przewagę, ale to Warta do przerwy prowadziła 1:0. Wrocławianie mieli m.in. aż osiem rzutów rożnych, ale właściwie z żadnego nie stworzyli zagrożenia.