Wakacyjne szczepienia drugą dawką w dowolnym punkcie w Polsce

Dotychczas drugą dawkę szczepionki mogliśmy otrzymać tylko w punkcie, gdzie zostaliśmy zaszczepieni pierwszą. Podczas wakacyjnych urlopów i wyjazdów może być to zadanie utrudnione, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Dlatego rząd postanowił zmienić stan rzeczy i podczas pobytu poza naszym domem, można znaleźć dowolny punkt z wolnymi szczepionkami i tam przyjąć drugą dawkę. Ma to być realizowane od ręki, bez wcześniejszego umawiania się. Dotyczy to wszystkich szczepionek - Moderna, AstraZeneca lub Pfizer.

Można zmienić AstraZenecę na Pfizer

Warto wspomnieć, że istnieje możliwość zastąpienia drugiej dawki AstraZeneci preparatem Pfizer. 21 czerwca rekomendacje w tej sprawie wydała Naczelna Izba Lekarska:

"Zgodnie z CHPL szczepionki przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca oraz bieżącym doświadczeniem klinicznym, jeśli po podaniu 1-szej dawki szczepionki w ciągu 30 dni wystąpił poważny odczyn poszczepienny, definiowany jako niezamierzone i niepożądane zdarzenie lub stan pogorszenia zdrowia, zaistniały podczas lub po interwencji medycznej, należy wstrzymać podanie 2-giej dawki tego preparatu. Jedna dawka szczepionki AstraZeneca nie chroni przed zakażeniem COVID w dostatecznym stopniu. Aktualne publikacje wskazują na możliwość kontynuacji rozpoczętego preparatem AstraZeneca schematu szczepień, preparatem Pfizer/BioNtech, co jest skuteczne i bezpieczne."

Zaznacza przy tym, że termin podania 2-giej dawki powinien zmieścić się w 12 tygodniach od podania pierwszej dawki. Z racji, że powyższa procedura jest niestandardowa, zaproponował ocenę stężenia przeciwciał poszczepiennych 4-6 tyg. po podaniu dawki szczepionki Pfizer. Zamiana dotyczy tylko AstraZeneci.