Wakacje z dziećmi w Karkonoszach. 20 atrakcji i pomysłów na rodzinne wycieczki w okolicach Karpacza, Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry

Wakacje w Karkonoszach. Przygody w górach i miastach regionu

Karkonosze to najwyższe pasmo Sudetów. Znaczna jego większość należy do Czech, w granicach Polski zaś leży ok. 29% gór, zajmujących powierzchnię nieco ponad 180 km kwadratowych. Najwyższym szczytem Karkonoszy jest Śnieżka (1603 m n.p.m.), należąca do Korony Gór Polski. Główne miasta Karkonoszy po stronie polskiej to Karpacz, Szklarska Poręba i Jelenia Góra.

Region Karkonoszy jest przebogaty w atrakcje turystyczne. Można tu znaleźć nie tylko piękne górskie trasy piesze i rowerowe, ale też niezwykłe zabytki, tajemnicze miejsca dla fanów dreszczyku, wreszcie wiele interesujących atrakcji dla dzieci, w sam raz na rodzinną wycieczkę w wakacje, urlop czy weekend.