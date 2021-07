W Zagłębiu Lubin zapanował chaos. Nie ma trenera ani transferów

To pojawiło się w sobotni wieczór, ale czytamy w nim, że... Karmelita pozostanie tymczasowym trenerem do momentu znalezienia nowego szkoleniowca. Zespół ma przygotowywać się wedle wcześniej wyznaczonego mikrocyklu, w środę rozegra sparing z Miedzią Legnica, a dwa dni później uda się na obóz do Opalenicy. Mimo wszystko Trudno oprzeć się wrażeniu, że w obozie „Miedziowych” zapanował chaos. Trener Karmelita ma przygotować do sezonu zespół, który finalnie i tak poprowadzi ktoś inny.