W weekend w Krakowie wielki dwumecz. Ampfutbolowa reprezentacja Polski zmierzy się z gigantami z Turcji

– Uważam Turcję za najlepszy zespół na świecie. To fantastyczne, że możemy się teraz z nimi zmierzyć. Mam nadzieję, że kolejny raz spotkamy się już w finale Euro 2021 – mówi przed meczami towarzyskimi w Krakowie Marek Dragosz, selekcjoner reprezentacji Polski. Słowa trenera podkreślają gwarancję najwyższego poziomu najbliższych sparingów.

Trenerowi Dragoszowi wtórował kapitan reprezentacji Polski, Przemysław Świercz. – Drużyna wyciągnęła wnioski z ostatniego meczu z Turcją i w najbliższy weekend pokaże, że solidnie przepracowała czas od ostatniego spotkania – zapewnia.

Przedsmak ampfutbolowych mistrzostw Europy w Krakowie (12-19 września) odbędzie się bez publiczności na trybunach stadionu Prądniczanki, ale za to z tłumem widzów śledzących mecz na żywo w TVP Sport. Kibice już wcześniej udowodnili, że chętnie oglądają zmagania Polaków, a dziesiątki tysięcy ludzi oglądających mecze Biało-Czerwonych podczas mistrzostw świata w Meksyku, gdy w Polsce był środek nocy, pozostały przy kadrze do dziś. To dowód na to, że ampfutbol to bardzo widowiskowa dyscyplina, która wciąga.