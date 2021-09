W tych dolnośląskich gminach mieszkańców przybywa. Rodzi się tu więcej osób niż umiera

Tylko 12 spośród 169 dolnośląskich gmin może cieszyć się przyrostem naturalnym ludności. W dwóch gminach w roku 2020 urodziło się dokładnie tyle samo osób, ile zmarło. To gminy Dziadowa Kłoda i Kotla. W pierwszej wymienionej na każdy tysiąc mieszkańców urodziło się i zmarło 11,99 osób, w drugiej było to 10,77.



Poza pierwszą dziesiątką gmin z dodatnim przyrostem naturalnym znalazły się gminy wiejskie: Lubin, gdzie na każdy tysiąc mieszkańców rodziło się statystycznie 0,31 osoby oraz Oleśnica, w której w roku 2020 rodziło się średnio pół osoby na 100 mieszkańców.



Urząd Statystyczny we Wrocławiu z różnicy w liczbie urodzeń żywych dzieci i liczbie zgonów (wskaźnik na 1000 mieszkańców) obliczył przyrost lub ubytek naturalny w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego. Zaskoczenia nie ma i w zestawieniu gmin z przyrostem naturalnym dominują te położone najbliżej Wrocławia.



