W środę pogrzeb Krzysztofa Karpińskiego, mistrza Polski ze Śląskiem Wrocław

NOWE Jest formalna zgoda na wyburzenie Solpolu! Co tam powstanie? [ZDJĘCIA ZE ŚRODKA]

Rozbiórka kultowego wrocławskiego Solpolu coraz bardziej realna. 30 lipca wydano pozytywną decyzję dotyczącą wniosku o rozbiórkę złożonego przez właściciela, czyli Polsat Nieruchomości. Do tej pory nie udało się wpisać charakterystycznego budynku do rejestru zabytków o co walczyli aktywiści. Nic nie wskazuje, by to się miało zmienić, a zatem los dawnego domu handlowego wydaje się przesądzony.