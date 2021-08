W Odrze we Wrocławiu topiła się młoda kobieta. Miała 1,5 promila

Policjanci z komisariatu wodnego we Wrocławiu otrzymali informację o topiącej się w Odrze młodej kobiecie.

"Gdy dopływali na miejsce, zauważyli osobę, która zanurzała się pod wodę i wynurzała, by zaczerpnąć powietrza. Kiedy policjanci zbliżyli się do tego miejsca, osoba zniknęła pod lustrem wody. Dwaj policjanci natychmiast wskoczyli do rzeki, wyciągnęli kobietę i udzielili pomocy przedmedycznej. Następnie dopłynęli do łodzi i wspólnymi siłami wydostali z wody. Policjanci cały czas monitorowali stan kobiety, która odzyskała świadomość - mówi mł. asp. Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.