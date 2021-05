W najbliższych latach we Wrocławiu zniknie 9 ha ogródków działkowych. Wiemy gdzie

Skoda Octavia vs Toyota Corolla. Porównanie kompaktowych samochodów rodzinnych

Skoda Octavia Combi to wzór funkcjonalności w segmencie C. Trudno znaleźć auto o większym bagażniku i oferujące więcej przestrzeni we wnętrzu. Mimo to rękawicę podjęła Toyota Corolla TS Kombi, która być może nie jest tak pojemna i praktyczna, ale ma asa w rękawie – silnik hybrydowy już w bazowej wersji wyposażenia i w cenie poniżej 100 000 złotych. Poznajmy bliżej te dwa auta.