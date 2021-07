W czym inkubator może pomóc młodym przedsiębiorcom

Ile inkubatorów przedsiębiorczości istnieje we Wrocławiu i ogółem na Dolnym Śląsku?

To zależy, na ile szeroko potraktujemy pojęcie inkubatora, ale instytucji, które same siebie określają się w ten sposób, jest w samym Wrocławiu ponad 10.

W Pani ocenie, to dużo czy mało?

Myślę, że tym, co powinno weryfikować sens istnienia danych organizacji jest ich jakość, a nie ilość. Wrocław jest miastem startupów i technologii. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, jeśli są dobrze zarządzane, mogą być partnerami wspierającymi środowisko startupowe. W tym kontekście naszym atutem jest zaplecze merytoryczne.

Uniwersytet Ekonomiczny jako uczelnia uczestniczy już w pracach powstałego 14 lat temu Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w WPT. Po co więc było tworzyć kolejny Inkubator?

Zadałam sobie to pytanie wyznaczając cele dla inQUBE. Postanowiłam, że wypełnimy istotną niszę. Staramy się stworzyć platformę komunikacji oraz współpracy między studentami i startupami, a dużymi, znanymi organizacjami. Zależało mi na tym, by studenci oraz przedsiębiorcy mieli poczucie, że w inQUBE przetarliśmy dla nich ścieżki. Dzięki temu otrzymują to, co nie jest tak po prostu dostępne. Mam tu na myśli np. mentoring ufundowany przez Sebastiana Kulczyka, czy współpracę z funduszem APX, stworzonym m.in. przez Porsche.