W 2,5 godziny z Wrocławia do Pragi. Powstaną nowe linie kolejowe

- Nowe linie będą stanowić łącznik pomiędzy polską i czeską siecią Kolei Dużych Prędkości. Na wszystkich etapach prac przygotowawczych do budowy transgranicznego odcinka szprychy nr 9 Wrocław - Praga, polski i czeski podmiot: spółka CPK i Správa železnic, zarządca infrastruktury kolejowej w Czechach, koordynują swoje działania - informuje rzecznik prasowy CPK Konrad Majszyk.

Na Dolnym Śląsku trwa teraz inwentaryzacja przyrodnicza i inne prace przygotowawcze. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest do końca roku 2023, a ich zakończenie na rok 2027. W tym czasie będzie powstawał także fragment linii kolejowej dostosowanej do dużych prędkości na północ od Wrocławia. Nowa linia kolejowa nr 86 przez Wrocław - Czernicę Wrocławską - Kępno do Sieradza jako fragment szprychy nr 9 umożliwi dojazd pociągiem z Wrocławia do Warszawy w 2 godziny. Z Wrocławia do Pragi także dojedziemy w czasie połowę krótszym niż obecnie - w 2,5 godziny. Podróż z Wałbrzycha do stolicy regionu będzie, według wyliczeń CPK, trwać 40 minut.