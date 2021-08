VolleyWrocław – rutyna i młodość mają dać miejsce w czołowej ósemce

19 lipca siatkarki #VolleyWrocław pod okiem trenera Dawida Murka zainaugurowały okres przygotowawczy przed nową kampanią w Tauron Lidze. - Jeżeli chodzi o skład zespołu, to zostało z nami siedem dziewczyn, które chcieliśmy bardzo zatrzymać i to nam się udało. Większość nowych zawodniczek to połączenie doświadczenia i młodości. Jest też kilka wielkich powrotów. To wszystko daje nam duży potencjał, który mam nadzieję zostanie wykorzystany w stu procentach - mówi trener Murek.

Do dolnośląskiej drużyny w ostatnich tygodniach faktycznie dołączyły znajome twarze. Do Wrocławia wróciły Izabela Bałucka, Aleksandra Rasińska i Aleksandra Gromadowska. - Można przyznać, że jesteśmy świadkami roku powrotów, a mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Przygotowujemy obecnie transfer, o którym na tę chwilę nie mogę powiedzieć zbyt wiele - mówi nam Jacek Grabowski, prezes #VolleyWrocław. - Powracające do nas siatkarki i Anna Kaczmar (aktualna wicemistrzyni Polski - przyp. red.) gwarantują określony poziom sportowy. Ola Rasińska w naszych barwach była najlepiej punktującą zawodniczką w lidze, a Ola Gromadowska w drugiej połowie poprzedniego sezonu w zespole z Kalisza pokazała, że drzemie w niej duży potencjał. Wspomniane siatkarki zdecydowanie podnoszą poziom naszej drużyny - dodaje.