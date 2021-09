Via TOLL zmienia się w e-TOLL. Stary system wygaśnie już 30 września. Jak będziemy się teraz rozliczać?

System via toll wygasa z dniem 1 października br. Do tej pory użytkownicy pojazdów o masie ponad 3,5 tony, wyszczególnionych w ustawie o drogach publicznych będą mieli obowiązek zarejestrowania się do nowego systemu. W przeciwnym wypadku straca możliwość poruszania się po drogach płatnych. Nowy system pozwala na płatność zarówno za użytkowanie dróg krajowych, jak autostrad zarządzanych przez GDDKiA.

Użytkownicy pojazdów tzw. lekkich, podróżujący po autostradach, również utracą możliwość płatności w systemie via toll ale nie mają obowiązku rejestracji w e-toll, ponieważ mogą korzystać z manualnego punktu opłat.

Motocykliści będą mogli korzystać z przejazdów w systemie e-toll od 1 grudnia br.

W ramach zachęty dla właścicieli samochodów zarejestrowanych w via toll szybsza zmiana systemu będzie się wiązała z 25-procentowym upustem na przejazdy autostradami płatnymi do zakończenia okresu przejściowego, czyli do końca września.