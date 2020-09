Vertigo Summer Blues Festival – Bluesowa podróż ulicami Wrocławia

Vertigo Summer Blues Festival 2020 to nowy festiwal muzyczny w miejskiej przestrzeni. Wydaje się, że Wrocław już od dawna potrzebował spotkań muzycznych, które skupiały by się na muzyce bluesowej. Nie brakuje festiwali jazzowych czy alternatywnych. Wszyscy znamy również Przegląd Piosenki Aktorskiej. Wydaje się również, że muzyka bluesowa wskoczyła na boczny tor. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzi Vertigo Jazz Club & Restaurant, organizując we wrześniu tygodniowy czas z muzyką bluesową. Razem z Wydziałem Kultury Miasta Wrocławia, podpierając się dużym zainteresowaniem Vertigo Summer Jazz Festival, który w tym roku miał swoją trzecią edycję, stawiamy na zespoły bluesowe w sprawdzonych, jak i nowych miejscach we Wrocławiu. Do współpracy zaproszeni zostali znani wrocławscy muzycy.

Już 7 września będzie można usłyszeć HooDoo Band na plaży miejskiej Za Zoo Beach Bar. Miejsce doskonale znane wszystkim fanom letnich koncertów plenerowych organizowanych przez Vertigo Jazz Club & Restaurant.

Wtorek 8 września to dwa koncerty. Jeden to podróż statkiem Wratislavia razem z dźwiękami niemalże prosto z Chicago i legendarną już wrocławską grupą Outsider. Drugi to koncert w nowej przestrzeni Dworca Świebodzkiego, gdzie zagrają, jedni z najlepszych obecnie muzyków bluesowych w Polsce - J.J.Band.

Środa 9 września to muzyczna podróż do Nowego Orleanu razem z Zarecki/Gawroński New Orleans Ensamble. Koncert odbędzie się na jednym z najpiękniejszych dachów we Wrocławiu, na tarasie Hotelu Monopol.

Czwartek 10 września, razem z Hotelem The Bridge MGallery w pięknej sali koncertowej, będzie można wspominać wspaniałego bluesmana Tadeusza Nalepę i zespół Breakout. Spotkanie poprowadzi Kazimierz Pabiasz z zespołem, wieczór nosi tytuł Breakout Night – Kazik Pabiasz z Zespołem.

Piątek 11 września to obowiązkowa wizyta w Vertigo Jazz Club & Restaurant, gdzie spotkamy się z zespołem, który już od jakiegoś czasu nie występował we Wrocławiu – The Crackers. Czyli potężna dawka muzyki bluesowo – funkowej! Skład poprowadzi założyciel Zbyszek „Zbylu” Nowak.

Sobota 12 września to będzie wyjątkowy, chyba wręcz magiczny czas. Koncert przedstawi dwóch czołowych polskich bluesmanów Sebastian Riedel i Bartek Miarka. Całość odbędzie się w nowym miejscu na plenerowej mapie Wrocławia - Babim Lecie Partynice, które znajduje się na Torze Wyścigów Konnych Partynice. Wspaniałe okoliczności przyrody i kończące się lato zaczarują wszystkich fanów muzyki bluesowej.

Niedziela 13 września to znowu dwa koncerty. Pierwszy o godzinie 14:00 odbędzie się na Wyspie Daliowej, gdzie w międzynarodowym składzie zaprezentują się VW PROJECT. Wokalistka Valentina Vatutina, jest doskonale znana wszystkim słuchaczom bluesa z czwartkowych bluesowych wieczorów w Vertigo.

Festiwal zakończy się o godzinie 19:00 znowu w nowym miejscu, gdzie nigdy wcześniej Vertigo nie dotarło ze swoimi koncertami – Marina Kleczków. To tutaj festiwal zamykać będą muzycy z Boogie Boys, którzy swoją energią muzyczną mogą „przenosić góry”!

Vertigo Summer Blues Festival, razem z Vertigo jazz Club & Restaurant I Wydziałem Kultury Miejskiej Wrocławia mają nadzieję, że festival spełni oczekiwania wrocławskich melomanów i już na stałe zapisze się w kalendarzu wydarzeń kulturalnych miasta.

Więcej na: https://vertigojazz.pl/pl/blues-festival