Uwaga! TVN: Sędzia usunął z boiska chorego 11-latka, bo grał w czapce. Po nagłośnieniu sprawy pozwał jego matkę do sądu

Adam jest zawodnikiem młodzieżowej drużyny piłkarskiej . Futbol to jego wielka pasja. Ze względu na swoją chorobę, na boisku zawsze gra w czapce. Chłopiec cierpi na łysienie plackowate. To rzadka, postępująca i nieuleczalna choroba autoimmunologiczna.

- Pamiętam początki choroby syna. Wstał rano i nie miał połowy włosów. To był najgorszy dzień w moim życiu. Nie wiedziałem, co mam mu powiedzieć. Ta choroba żywi się stresem, a on jako wrażliwe dziecko bardzo się stresuje – opowiada Adam Busse. I dodaje: - Widzę, że syn to przeżywa. Podchodzi do lustra, przegląda się i wiem, że cierpi. Przy okazji cierpimy my, rodzice.

Mimo choroby chłopiec rozegrał kilkadziesiąt meczów ligi juniorów. Podczas meczu z drużyną z Nowej Rudy miał grać na pozycji napastnika. Sędzia nie dopuścił go jednak do gry. - Wszedłem na boisko z ławki rezerwowych. Sędzia powiedział do mnie, że mam zejść z boiska, bo mam czapkę. Powiedziałem mu, że jestem chory, ale powiedział, że mam zejść i go to nie obchodzi – opowiada Adaś Busse. I dodaje: - Grałem od siódmego roku życia i ani razu się takie coś nie zdarzyło. To był pierwszy raz.