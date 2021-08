Uwaga kierowcy! Zamkną ważne przejazdy kolejowe we Wrocławiu

Przed rokiem został otwarty dla ruchu towarowego odcinek Sobótka Zachodnia - Świdnica, dla pociągów wywożących kruszywo z okolic Sobótki. Został położony nowy tor, odnowiono blisko 30 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów i 3 wiadukty. Prace prowadzone są na odcinku Wrocław - Sobótka Zachodnia. Od Wrocławia przez Bielany Wrocławskie, Domasław, Kobierzyce kursują już pociągi robocze. Transportowany jest tłuczeń. Wykonywane są prace torowe, remont przejazdów kolejowo-drogowych i odwodnienie.

Kolejny etap prac oznacza niestety utrudnienia dla kierowców na przejazdach kolejowo drogowych we Wrocławiu. Od dziś (14 sierpnia) do 21 sierpnia będą prowadzone prace na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Grota-Roweckiego we Wrocławiu. - Aby zminimalizować utrudnienia dla użytkowników przejazdu prace zaplanowano tak, że ruch – mimo prowadzonych robót - będzie utrzymany wahadłowo. Jedynie w dwóch terminach - z 17 na 18 i z 18 na 19 sierpnia - w godzinach nocnych - od godz. 23.00 do godz. 5.00 - przejazd będzie zamknięty; a trasa objazdowa zostanie poprowadzona ulicami Przystankową i Pawią - wyjaśnia Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

Przebieg trasy kolejowej z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy. PKP PLK

W dniach od 21do 31 sierpnia prace będą prowadzone na przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Ołtaszyńskiej we Wrocławiu. - Ruch drogowy będzie utrzymany wahadłowo. Tylko w nocy w dniach 24/25 i 25/26 (od godz. 23.00 do godz. 5.00 ) przejazd będzie zamknięty, a trasa objazdowa poprowadzona ul. Wojszycką, ul. Wyścigową, al. Karkonoską i ul. Zwycięską. Na obu przejazdach będzie ułożony tor i nowa nawierzchnia drogowa. Czasowo będą pracować maszyny w tym podbijarka – informuje Mirosław Siemieniec.