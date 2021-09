Utrudnienia w ruchu w woj. dolnośląskim 11.09.2021. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w dolnośląskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Które drogi w województwie dolnośląskim 11.09.2021 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga A4, w. Budziszów-w. Pietrzykowice (113. km na odc. 34,5 km) Prace na jezdni południowej (w kierunku Wrocławia) wykonywane będą od poniedziałku do środy z zajęciem jednego pasa ruchu natomiast na jezdni północnej (w kierunku do Zgorzelca) od czwartku do soboty z zajęciem jednego pasa ruchu..