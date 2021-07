Roboty cząstkowe nawierzchni obejmują odcinek drogi 395 od ronda w Żernikach Wrocławskich, do Wojkowic. Prace potrwają przez około półtora tygodnia. Do zakończenia robót na tym odcinku kierowcy mogą się spodziewać korków, szczególnie że jest to trasa o dużym natężeniu ruchu.