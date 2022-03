Utrudnienia w ruchu 23.03.2022 w woj. dolnośląskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w dolnośląskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Które drogi w województwie dolnośląskim 23.03.2022 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga A4, Kostomłoty (126. km) Transport śmigieł do turbin energetycznych . Ruch w obrębie węzła Kostomłoty zostanie wstrzymany, aby umożliwić manewr gabarytów w celu dojazdu do farmy wiatrowej ok. 20 min. płynność ruchu w ciągu jezdni głównej A4 będzie swobodna , wyjazd z A4 w kierunku Kostomłot umożliwiony.