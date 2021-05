Utrudnienia ruchu pod remontowanym wiaduktem przy Koronie

Po majówce mają ruszyć prace od spodu wiaduktu na ul. Kowalskiej oraz przy jego podporach. Będzie to piaskowanie, naprawa spękań, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie. Od 4 do 10 maja spowoduje to zajęcie 1 pasa na jezdni wylotowej i wlotowej na al. Bolesława Krzywoustego, pod wiaduktem. Dodatkowo prędkość w tym miejscu zostanie ograniczona do 50 km/h.

Utrudnienia są przewidziane w tym miejscu. Google Maps

Równolegle prowadzone są prace na górze konstrukcji. Plan remontu przewiduje m.in. wymianę nawierzchni, barier i oświetlenia.

