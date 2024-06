Utrudnienia po zderzeniu dwóch samochodów na Królewieckiej we Wrocławiu. Auto wjechało w ogrodzenie, kierowca w szpitalu

Do wypadku doszło we wtorek (4 czerwca) około godziny 13 na ul. Królewieckiej 43 we Wrocławiu. Według ustaleń naszego reportera, który znajdował się na miejscu zdarzenia, kierowca samochodu osobowego marki Volkswagen zderzył się z nadjeżdżającą z naprzeciwka toyotą.