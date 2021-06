Uratowali wygłodzonego psa z wrocławskiej meliny. Właścicielom grożą 3 lata więzienia

Przerażający widok! Kaspian, o którym mowa, pies w typie owczarka, to praktycznie sama skóra i kości - wystarczy spojrzeć na zdjęcia. Psa uratowano z wrocławskiej meliny. Ale jego właścicielka, razem ze swoją córką, zaprzeczały faktom. Obie twierdziły, że psiak ma się u nich świetnie: wychudzenie tłumaczyły wiekiem, niepohamowaną żarłoczność - demencją, a grzybicę skóry obejmującą całe ciało... COVID-em! Na pytanie, dlaczego pies nie był u weterynarza, stwierdziły, że nie miały czasu. Pies żywił się jedynie kośćmi.

Pies trafił do całodobowej kliniki weterynaryjnej. Ale to jeszcze nie koniec historii. Do kliniki przyjechała bowiem córka właścicielki.