Uratowali skatowanego psa. Właściciel mówił, że zjadł go na obiad

"Właścicielem psa był rolnik z Lubania, człowiek bez empatii wobec zwierząt. W rozmowach z nami był chamski i arogancki. Najpierw mówił, że psa oddał, a potem, że zjadł go na obiad. Usłyszeliśmy też, że to zwykły kundel i nie potrzebuje weterynarza" - opowiada Konrad Kuźmiński z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt i zaznacza, że to absurd, bo pies to obowiązek i odpowiedzialność. - "Nie może być tak, że pies jest chory, a człowiek nie idzie z nim do weterynarza. Zdarzają się trudne sytuacje finansowe, rozumiem, ale wówczas można zwrócić się do organizacji i różnych fundacji".