Upały i burze z gradem na początek wakacji. IMGW wydaje ostrzeżenia dla wrocławian. Alerty najwyższego stopnia!

W piątek (21 czerwca) przed godziną 6 rano synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i trzeciego stopnia dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Od południa do godziny 20.30 maksymalna temperatura powietrza może wynieść nawet 32 stopnie Celsjusza. Wieczorem pojawią się burze.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami może spaść grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm - przekazują synoptycy.